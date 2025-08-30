Calcio. La stagione dilettantistica inizia oggi, primo match ufficiale per Carcarese e S.F. Loano

Ancora poche ore e il calcio dilettantistico tornerà ufficialmente in campo con i primi impegni ufficiali.

Tutte le squadre sono ancora in fase di rodaggio, complice una sessione di mercato particolarmente intensa, ma storicamente le gare di Coppa hanno saputo dare riscontri (sia in negativo che in positivo) sempre interessanti.

A battezzare la nuova stagione sarà la Carcarese, pronta a confrontarsi con una big come la Fezzanese, appena retrocessa dal campionato di Serie D.

A mister Battistel mancheranno ancora i due centrali Di Mattia e Prato, oltre ai lungodegenti Diamanti e Brignone. Il fischio d'inizio è fissato alle 16:00.

Alle 19:00 toccherà invece alla nuova San Francesco Loano di mister Alessandro Lupo, attesa dallo Sporting Taggia. La società rossoblu è stata particolarmente dinamica durante l'arco dell'intera estate, allestendo un organico con elementi di esperienza e tanti giovani interessanti. Il primo ostacolo si chiama Sporting Taggia e sarà affrontato al "Merlo" di Ceriale alle ore 19.