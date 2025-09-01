Calcio, Baia Alassio. Il pari a Ceriale sfugge nel finale: "Meglio il primo tempo, se lasci spazio ai biancoblu sanno come punirti"

Ci ha provato la Baia Alassio a uscire dal primo incontro ufficiale con un risultato utile.

Fino alla fine, tanto che in extremis le vespe erano riuscite a riequilibrare la doppietta di Gabriele Beluffi, grazie a un'autorete e al pari momentaneo di Melegazzi. In pieno recupero il sorpasso definitivo dei padroni di casa con Lorenzo Destito.

Al termine del match di Coppa l’allenatore giallonero Enrico Sardo ha commentato la prestazione dei suoi:

«Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ordinati e capaci di creare pericoli quando recuperavamo palla. Nella ripresa invece ci siamo disuniti e contro una squadra come il Ceriale, che in avanti dispone di qualità e velocità, diventa difficile reggere. Da questa partita dobbiamo ripartire, consapevoli che serve migliorare la tenuta fisica e mentale, ma i margini di crescita ci sono».