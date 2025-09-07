 / Calcio

Calcio | 07 settembre 2025, 21:50

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: i risultati degli ottavi di ritorno e gli abbinamenti dei quarti

Il Pietra Ligure e la San Francesco Loano restano le uniche portacolori savonesi

I risultati

RIVASAMBA – MILLESIMO 3-2  (Rivasamba qualificato)
Reti: 3′ Villa, 32′ Villa, 59′ Totaro, 64′ Villa, 89′ Lazzaretti

BOGLIASCO – MOLASSANA 1-2 (Molassana qualificato)
Reti: 12′ Tavaroli, 20′ Trocino, 45′ Marrale

PIETRA LIGURE 1956 – BUSALLA 3-1 (Pietra Ligure qualificato)
Reti: 35′ rig. Insolito, 42′ Giglio, 51′ Rovere, 60′ Curabba

TAGGIA – SAN FRANCESCO LOANO NON DISPUTATA (Probabile vittora a tavolino per il Loano)
 

CAMPOMORONE SANT'OLCESE – ATHLETIC 5-0 (Campomorone Sant'Olcese qualificato)
Reti: 7′ Calcagno, 17′ Canepa, 19′ Rezi, 22′ Bosia, 47′ pt Mataloni

FEZZANESE – CARCARESE 4-2 (Fezzanese qualificata)
Reti: 17′ Bruccini, 30′ Poggi, 31′ Corrado S., 58′ Scieuzo, 61′ Brovida, 73′ Baracchini

GOLFOPARADISO – ARENZANO 1-2 (Arenzano qualificato)
Reti: 12′ Corsini (rig.), 61′ Pastorino (rig.), 70′ Corengia

VOLTRESE – GENOVA CALCIO 5-3 d.c.r. (1-1 d.t.s.) (Voltrese qualificata)
Reti: 91′ Ndiaye, 101′ Battaglia

