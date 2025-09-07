Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: i risultati degli ottavi di ritorno e gli abbinamenti dei quarti

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport
I risultati
RIVASAMBA – MILLESIMO 3-2 (Rivasamba qualificato)
Reti: 3′ Villa, 32′ Villa, 59′ Totaro, 64′ Villa, 89′ Lazzaretti
BOGLIASCO – MOLASSANA 1-2 (Molassana qualificato)
Reti: 12′ Tavaroli, 20′ Trocino, 45′ Marrale
PIETRA LIGURE 1956 – BUSALLA 3-1 (Pietra Ligure qualificato)
Reti: 35′ rig. Insolito, 42′ Giglio, 51′ Rovere, 60′ Curabba
TAGGIA – SAN FRANCESCO LOANO NON DISPUTATA (Probabile vittora a tavolino per il Loano)
CAMPOMORONE SANT'OLCESE – ATHLETIC 5-0 (Campomorone Sant'Olcese qualificato)
Reti: 7′ Calcagno, 17′ Canepa, 19′ Rezi, 22′ Bosia, 47′ pt Mataloni
FEZZANESE – CARCARESE 4-2 (Fezzanese qualificata)
Reti: 17′ Bruccini, 30′ Poggi, 31′ Corrado S., 58′ Scieuzo, 61′ Brovida, 73′ Baracchini
GOLFOPARADISO – ARENZANO 1-2 (Arenzano qualificato)
Reti: 12′ Corsini (rig.), 61′ Pastorino (rig.), 70′ Corengia
VOLTRESE – GENOVA CALCIO 5-3 d.c.r. (1-1 d.t.s.) (Voltrese qualificata)
Reti: 91′ Ndiaye, 101′ Battaglia