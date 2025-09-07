Calcio, Coppa Promozione. Dal pomeriggio alla sera si profila una grande seconda giornata

Potrebbero arrivare già i primi verdetti, nel tardo pomeriggio, dai gironi di Coppa Promozione.

Posto in archivio il 2-1 del Savona sul Bragno (che paradossalmente ha visto uscire sorridenti dal Chittolina solo i valbormidesi), l'Albissole proverà a superare il Legino per affrontare lo scontro diretto con gli Striscioni con due risultati utili su tre. Per rimanere in corsa qualificazione, i verdeblu di Tobia dovranno necessariamente conquistare un risultato utile sul terreno del Faraggiana.

Riprendendo l'ordine alfabetico, il gruppo A sarà protagonista in due slot diversi. Ad aprire le danze alle 15:00 sarà Pontelungo - Ceriale: i granata di Zanardini dopo la sconfitta di Finale dovranno necessariamente puntare al bottino grosso, mentre i biancoblu sono riusciti a spuntarla sulla Baia in extremis. Ecco perchè la gara del Ferrando in programma 20:00 si presenta con i medesimi tratti: vespe all'arrembaggio, mentre il Finale (forte del risultato del pomeriggio) potrà eventualmente concedersi qualche calcolo in più.

Nei due gironi genovesi tutte le gare si disputeranno alle 18:00: Praese - Sestrese e San Cipriano - Masone nel Girone C, Serra Riccò - Vallescrivia e Superba - Sampierdarenese nel Girone D.