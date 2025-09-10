Pallanuoto. Trofeo Panarello: vincono Camonaco, Bogliasco e Camogli

Cala il sipario sulla 21ª edizione del Torneo del Mare – Trofeo Panarello. Domenica 7 settembre si sono disputate le finali, che hanno visto protagoniste le categorie Under 11, Under 14 e Master.



Le qualificazioni si sono svolte sabato; un girone nel campo in mare di Quinto, dove Sportiva Sturla, Camogli e Locatelli si sono contese l’accesso alle finali Under 14, e in quello di Arenzano, teatro delle sfide tra Sportiva Sturla, CN Sestri e Lugano.



La giornata conclusiva si è aperta sotto uno splendido sole nel golfo di Sturla con le squadre Master, dove ha prevalso il Camonaco, seguito da Sturla e Trento. Nel pomeriggio spazio agli Under 11 e alle finali Under 14. Per gli Under 11 hanno gareggiato Sportiva Sturla, RN Sori, Bogliasco 1951, Gropallo-Crocera e SC Quinto: il trofeo è andato al Bogliasco. Negli Under 14 ha vinto il Camogli. Entrambe le società avevano trionfato già nella scorsa edizione.



Per molti giovanissimi Under 11 è stato il battesimo in mare, una tradizione che caratterizza il Trofeo Panarello. Al termine delle premiazioni non poteva mancare il tradizionale taglio della Torta Panarello, simbolo dell’azienda che da 21 anni sostiene con entusiasmo la Sportiva Sturla.



“Un sentito ringraziamento va a tutte le società partecipanti, in particolare a Camogli, Quinto e Arenzano per l’ospitalità, al CONI e alle autorità presenti alle premiazioni, tra cui la Sindaca Silvia Salis – scrive in una nota la dirigenza della Sportiva Sturla – Grazie anche agli sponsor, ai mister biancoverdi e soprattutto ai genitori degli atleti, il cui contributo è stato fondamentale per il successo della manifestazione. L’appuntamento è per il prossimo anno. Forza Sturla!”.



Accanto a Panarello, sostengono il Torneo anche: Maruzzella, Coop Liguria, Cellini Caffè, Latte Tigullio, Iren, Pastificio Alta Valle Scrivia, Il Pesto di Prà, Tre Più, Scialla, Ai Troeggi e Ristorante Ninni.



Il Torneo del Mare-Trofeo Panarello di Pallanuoto e il Miglio Marino di Sturla (14 settembre) ha potuto contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”. Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport.