Alassio Cup Over 40: la città del Muretto accoglie la 22ª edizione tra sport, amicizia e turismo

Anche quest’anno Alassio ospiterà l’Alassio Cup Over 40, giunta ormai alla ventiduesima edizione.

La manifestazione avrà luogo tra il 25 ed il 28 settembre e vedrà, oltre una serie di partite, anche vari momenti conviviali in molti locali alassini.

Un evento nato in sordina da un gruppo di amici appassionati di basket che nel tempo ha saputo guadagnarsi un rilievo internazionale e l’ammirazione di tanti imprenditori del turismo alassino che beneficiano di un evento che porta ad Alassio più di trecento persone che oltre a giocare, soggiornano, fanno acquisti e vivono i locali della località rivierasca.

La sezione U.N.V.S. Alassio “Pino Zucchinetti” ha voluto appoggiare questo evento mettendo a disposizione dell’organizzazione alcuni premi dedicati alle categorie Male Tournament +50 e +55 e Female Tournament +40 e +50.

Per questioni di tempo (la sezione alassina U.N.V.S. si è costituita a metà aprile 2025) quest’anno la collaborazione si realizzerà con questo contributo e con l’assistenza alla comunicazione social e verso i media, ma per il prossimo anno la Presidente Cristina Bosio ed l’Head Organizer dell’evento Luigi Binetti, stanno già lavorando per una collaborazione più stretta e per un nuovo progetto del quale, scaramanticamente, non si vuole svelare ancora nulla.

Una curiosità: La sezione alassina di U.N.V.S. è dedicata a Pino Zucchinetti, grande velista, mentre l’AlassioCup-Over40 è dedicata alla memoria del noto pittore Mario Berrino. Due grandi amici in vita che tanto hanno dato ad Alassio e che si ritrovano uniti ancora una volta nella promozione di Sport e Turismo.