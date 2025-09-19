Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria. Cisano - Albingaunia senza Vignola, Ciravegna, Campagna e Pulerà

GARE COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 13/9/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ROBERTO BENEDETTO (MULTEDO 1930)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GRALLINU IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BECCIU DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
MORETTI IVAN (AUDACE CAMPOMORONE)
AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)
CARETTI MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)
LARIZZA ROCCO (BORGO RAPALLO 98)
MICHELETTA RUBEN (BORGO RAPALLO 98)
CIDALE LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
METTE IACOPO (BRU.BORG.LUX)
DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
DONELLI LUCA (CELLA 1956)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
MINUTOLI ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
AMOAKO ERIC (G.S. GRANAROLO)
CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
MANTINEO TOMMASO (G.S. GRANAROLO)
LIBERTI ANDREA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BENVENUTO ANDREA (PSM RAPALLO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SAIDYKHAN ABDOULIE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
VILLA FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
LAUDARI ENNIO (VALSECCA SPORT & FUN)
LEONCINI DIEGO (VALSECCA SPORT & FUN)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
GARE DEL 14/9/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
DE LUCIS MATTEO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PONTE ALESSIO (ALTARESE 1929)
BACIGALUPO ANDREA (COGORNESE)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
GHIONE MASSIMILIANO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
VIGNOLA MATTEO (CISANO)
Al 15' del st, dopo aver ricevuta la notifica di un'espulsione per un grave fallo di gioco, rivolgeva al DDG un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
Alla notifica di un provvedimento di ammonizione nei propri confronti rivolge al DDG un'espressione ingiuriosa ed irriguardosa.
PULERA MATTIA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
Alla notifica del provvedimento di ammonizione avverso al proprio allenatore rivolge al DDG un'espressione ingiuriosa ed irriguardosa.
CAMPAGNA ANDREA (CISANO)
Al 15' del st, alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al DDG un'espressione ingiuriosa ed una irriguardosa.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI PERNA FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
PICCARDO DANIELE (CAMPESE F.B.C.)
(sanzione attenuata per le immediate scuse presentate al DDG e ripetute a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EL CAIDI MUSTAPHA (POLIS. PIEVE LIGURE)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
BORTOLINI ANDREA (ANDORA 1966)
BILLI MICHAEL (BOLANESE)
ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)
VALENTINO ALESSANDRO (CISANO)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GEROSA THOMAS (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GIBERTINI ALESSIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MILAZZO CHRISTIAN (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PUGLIA MARTIN (ALTARESE 1929)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR D (ANDORA 1966)
MORO LUCA (ANDORA 1966)
ODASSO JACOPO (ANDORA 1966)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
GIOVINAZZO ROCCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
PATITUCCI ADRIANO (BORGHETTO 1968)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)
PASSAGLIA DAVIDE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)
MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)
SAID ALI SALEM ELS A. (CASARZA LIGURE)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
PESCE LUCA (CENGIO)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
VALLETTA FRANCESCO (CEPARANA CALCIO)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
METANI FLORIAN (CISANO)
ZAPPETTINI FILIPPO (COGORNESE)
ARDOVINO DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
MILONE ANDREA (LERICI F.C.)
QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
SICILIANO ADRIANO (ONEGLIA CALCIO)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
DE PAOLIS TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CIAPPELLANO MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)
EL ASRI MOUAD (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CROCILLA LORENZO (VELOCE 1910)
VITI BERTRAND MARIA (VELOCE 1910)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
GAROFALO MATTIA (CISANO)
HAMATI ARTUR (CISANO)
ROSSI MANUEL (COGORNESE)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
MORETTINI FABIO (FORZA E CORAGGIO)
BELLOTTI SIMONE (LERICI F.C.)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)
CAVANNA ANDREA (ROSSIGLIONESE)
CONDORELLI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FURLANETTO LORIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIA CALCIO)