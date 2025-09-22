Calcio, Cairese. Piogge record in Val Bormida, il sintetico del “Brin B” si solleva

Per comprendere la portata degli eventi che hanno colpito la Val Bormida, basta osservare il terreno del "Brin B".

Il campo della Cairese è ben distante dalle sponde del Bormida, ma la quantità d'acqua caduta nella cittadina valligiana ha di fatto sollevato il sintetico del campo a disposizione del sodalizio gialloblu.

Le precipitazioni sono state talmente massive e intense da impedire il drenaggio delle acque che, infiltrate sotto il terreno, hanno di fatto alzato il sintetico rendendolo inservibile.

Un problema non da poco per la Cairese, tenuto conto soprattutto dei numeri di cui può godere la società all'interno del proprio settore giovanile.

Non sono stati invece riscontrati grossi problemi al Rizzo, il fondo in erba naturale sembra aver forunatamente tenuto.