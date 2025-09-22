 / Calcio

Calcio | 22 settembre 2025, 17:24

Calcio, Celle Varazze. Gli highlights della vittoria di Gozzano (VIDEO)

Le immagini di Vco Azzurra. Apre Sangiorgio, la ribaltano Righetti e De Debenedetti

La sintesi a cura di Vco Azzurra:

Gozzano - Celle Varazze 1 - 2

Marcatori: 8' Sangiorgio, 51' Righetti, 62' De Benedetti

Gozzano: Cuka, Gemelli, Casani, Bianchi, Pennati, Pavesi, Sangiorgio, Carollo, Di Giovanni, Monteleone, Lettieri.
A disposizione: Aiolfi, Sarpa, Masetti, Pigato, Bertagnon, Hoxha, Loiacono, Areco, Dalmasso.
All.: Lunardon

Celle Varazze F.B.C.: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Righetti, Salvadori, Gnecchi.
A disposizione: Di Sarno, Calcagno, Akkari, Szerdi, Padovan, Giosa, Giolfo, Bortoletti, Demartini.
All.: Pisano


 

Redazione

