Calcio, Serie D. Il turno settimanale regala il derby tra Celle Varazze e Vado, la Cairese cerca il primo successo a Varese

Con la riduzione del girone A da venti a diciotto squadre, si disputeranno solo due turni infrasettimanali nell'arco del campionato 2025/2026.

Dopo le gare odierne, bisognerà infatti aspettare il 2 aprile per vedere le formazioni del raggruppamento del nord ovest tornare di nuovo in campo nel cuore della settimana.

Le gare odierne, però, saranno a dir poco succulente per il comprensorio savonese.

Su tutte, ovviamente, il derby tra Celle Varazze e Vado. Le squadre di Pisano e Roselli sono infatti in grande forma: i rossoblu possono vantare un percorso netto, mentre le civette, pur da neopromosse, sono riuscite a incamerare ben sei punti nelle prime tre partite.

Gli spunti di interesse all'Olmo Ferro non mancheranno, compreso quel pizzico di pepe regalato da due ex dal peso specifico non indifferente come Capra e Donaggio.

La Cairese, dopo il doppio pareggio interno contro Lavagnese e Biellese, testerà il proprio stato di forma in casa di un Varese in grande spolvero. I valbormidesi sono ancora in attesa di una vittoria e un risultato utile al Franco Ossola si rivelerebbe un vero balsamo per classifica e umore.



Il programma odierno