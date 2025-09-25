Giudice Sportivo, Promozione: poco da segnalare per le formazioni ponentine

GARE DEL 21/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/10/2025
MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIORGINI NICOLO (MAGRA AZZURRI)
DE VINCENTIIS LIVIO (SAMPIERDARENESE)
PANFILI FABRIZIO (SERRA RICCO 1971)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BAZZURRO RICCARDO (SAMPIERDARENESE)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
TRIPI DAVIDE GIORGIO (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
BARDI ALESSIO (MASONE)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
DITILLO LUIGI (SANTERENZINA)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
BRESCHI SEBASTIANO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MACAGNO MANUELE (ALBISSOLE 1909)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
FALL PAPE MADIODIO (CALVARESE 1923)
VATTERONI TOMMASO (CALVARESE 1923)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
PARMIGIANI EDOARDO PIER (CANALETTO SEPOR)
PEREZ MENDEZ ANGEL NOEL (CANALETTO SEPOR)
SMECCA EMANUELE (CANALETTO SEPOR)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
QUARTIERI TOMMASO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
RISSO FRANCESCO (FINALE)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
D’IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GORRINO ANDREA (LEGINO 1910)
INCORVAIA GABRIELE (LEGINO 1910)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
AGRO CRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (LITTLE CLUB JAMES)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CALEO ANDREA (MAGRA AZZURRI)
EL BOUCHI EL MEHDI (NEW BRAGNO CALCIO)
ODDERA ALBERTO (NEW BRAGNO CALCIO)
PREGLIASCO ROBIN (NEW BRAGNO CALCIO)
BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
SERRA JAUCH SANCHE MOISES D. (PRAESE 1945)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO)
DAGNINO SIMONE (SAN CIPRIANO)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
SARACCO JACOPO (SAVONA F.B.C. 1907)
MAIOLESE AMIR (SERRA RICCO 1971)
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)