Calcio, Nolese subito in rampa di lancio in Coppa Liguria. Mister Saccone: "Gestito bene la gara. L'obiettivo? Non ci nascondiamo più"

E' una Nolese che non si nasconde più quella che ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Coppa Liguria, con un 3-0 netto sulla Priamar, altra formazione tra le più attese del Girone A di Seconda Categoria.

Solidità e grande capacità di gestione del gioco, sono i punti focali sui quali si è concentrata l'analisi di mister Pietro Saccone al termine dell'incontro, nel suo rientro felice nel mondo delle prime squadre sottolineando come la sua squadra abbia saputo sfruttare non solo l'esperienza dei singoli.

Una prova e una rosa, impreziosita dall'ultimo arrivo in difesa di Roascio, che parlano chiaro sugli obiettivi dei biancorossi: andare fino in fondo sia in Coppa che in campionato. Ma con ancora qualcosa da migliorare specialmente in avanti.