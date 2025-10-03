Calcio, Eccellenza. Le designazioni per la quarta giornata, Miraglia e Savino al "Merlo" e al "Devincenzi"

ARENZANO FOOTBALL CLUB – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
CARCARESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Matteo Dossetto (Pinerolo)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Alessio Vaggelli (Prato)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
PIETRA LIGURE 1956 – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
SAN FRANCESCO LOANO – FEZZANESE
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
SPORTING TAGGIA SANREMO – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)