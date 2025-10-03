 / Calcio

Calcio | 03 ottobre 2025, 08:36

Calcio, Eccellenza. Le designazioni per la quarta giornata, Miraglia e Savino al "Merlo" e al "Devincenzi"

Savino dirigerà Pietra Ligure - Campomorone Sant'Olcese

ARENZANO FOOTBALL CLUB – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

CARCARESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Matteo Dossetto (Pinerolo)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)

Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
 

GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Alessio Vaggelli (Prato)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
 

PIETRA LIGURE 1956 – CAMPOMORONE SANT’OLCESE

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)

Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
 

SAN FRANCESCO LOANO – FEZZANESE

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)

Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)

