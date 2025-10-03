 / Calcio

Calciomercato, Celle Varazze. Arriva dalla Juventus Andriy Firman

Il giocatore bianconero è un laterale destro classe 2005 di nazionalità ucraina

La nota delle civette:

Il 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒛𝒛𝒆 𝑭.𝑩.𝑪. comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la  stagione 2025-26 con il giocatore 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒊𝒚 𝑭𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏.

Calciatore classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha poi vestito la maglia della Juventus arrivando fino alla Primavera. Dopo una parentesi in Svizzera al Sion, lo scorso dicembre ha giocato in prestito al Forlì.

Talento, corsa e determinazione al servizio del gruppo. 

Benvenuto Andriy, pronti a iniziare insieme questo nuovo percorso!

