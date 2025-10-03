Rari Nantes Savona. Domani l'esordio in campionato contro la Florentia, campagna abbonamenti ufficialmente aperta

Lorenzo Bruni, centroboa della Rari Nantes Savona e della Nazionale

Domani, sabato 4 ottobre, alle ore 16:00, la BPER Rari Nantes Savona scenderà in vasca per la prima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile 2025/2026, affrontando la Rari Nantes Florentia nella piscina “Zanelli”.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Ricardo Carmignani (Messina) e Roberta Grillo (Palermo), con il Delegato FIN Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

In occasione della partita, i biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro per il posto unico, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni, previa esibizione di un documento di identità.

Contestualmente, è stata aperta la Campagna Abbonamenti 2025/2026:

Abbonamento posto unico: € 100,00 (valido per tutte le 13 partite della Regular Season)

Biglietto singolo: € 10,00

Gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente presso la Segreteria della Rari Nantes Savona o al botteghino della piscina prima dell’inizio delle partite.