La Liguria è "Best European Region of Sport 2025", l'assessore Ferro: "Orgoglio immenso, risultato straordinario"

La Liguria è stata proclamata Best European Region of Sport 2025, il più alto riconoscimento assegnato da ACES Europe, l’associazione internazionale che ogni anno premia i territori capaci di distinguersi per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno tra i territori selezionati come Regioni Europee dello Sport, conferma l’eccellenza del percorso intrapreso con “Liguria 2025”, un progetto che pone lo sport al centro delle politiche di crescita, salute, inclusione e valorizzazione del territorio.

“Essere riconosciuti come Best European Region of Sport 2025 è un orgoglio immenso e un risultato straordinario – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – È il coronamento di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, federazioni, associazioni e migliaia di cittadini in un progetto che fa dello sport un diritto per tutti e un motore di sviluppo per la Liguria. Questo premio appartiene all’intera comunità ligure, che ogni giorno vive e promuove i valori autentici dello sport: impegno, inclusione e passione”.

Nel motivare la scelta, ACES Europe ha sottolineato l’impegno di Regione Liguria nel costruire una strategia integrata di promozione sportiva, capace di coniugare investimenti strutturali – con lo stanziamento record di oltre 11 milioni di euro nel 2025 per l’impiantistica sportiva –, progetti educativi e iniziative di inclusione, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e agli over 65.

“Ringrazio ACES Europe per questo prestigioso riconoscimento, ma voglio esprimere la mia gratitudine alle società sportive, agli enti locali, alle scuole e ai volontari che ogni giorno tengono viva la rete sportiva ligure – prosegue Ferro. – Liguria 2025 non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: vogliamo lasciare un’eredità concreta fatta di impianti accessibili, cultura sportiva diffusa e opportunità per tutti. Lo sport, per la Liguria, non è mai una spesa: è sempre un investimento di valore. Ogni euro destinato all’impiantistica restituisce al territorio un beneficio almeno quattro volte superiore, in salute, benessere e coesione sociale”.

Il premio sarà consegnato ufficialmente nel corso della cerimonia di fine anno al Parlamento Europeo di Bruxelles, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Capitali e Regioni Europee dello Sport.