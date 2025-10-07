 / Calcio

Calcio. Finale, Alessi soddisfatto a metà dopo il pari con il Legino: "Molto contento del primo tempo, amareggiato per il secondo"

Primi 45 minuti di dominio, seguiti da una ripresa meno convincente secondo l’allenatore giallorossoblù

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dal Finale contro il Legino. La squadra giallorossoblù ha infatti disputato un primo tempo di grande livello, andando in vantaggio e mostrando intensità, qualità nel palleggio e solidità difensiva. Nella seconda frazione di gioco, però, l’atteggiamento è cambiato e in zona Cesarini è arrivato il pari dei savonesi.

A fine gara, mister Alessi ha espresso un sentimento contrastante: “Sono molto contento del primo tempo, perché venire qua e giocare, dominare l'avversario per 45 minuti e non subire praticamente niente, è stata una prova importante. Sono molto amareggiato per il secondo, perché invece vedere i miei giocatori che hanno paura di giocare e calciare la palla... non è quello che facciamo noi”.

Eric Parodi

