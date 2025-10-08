 / Calcio

Calcio | 08 ottobre 2025, 10:46

Campo sportivo di Bragno: affidati i lavori di rimozione dei detriti post-alluvione

Un intervento stimato in circa 6mila euro

A seguito delle forti piogge e degli eventi alluvionali recenti, il Comune di Cairo Montenotte ha avviato interventi di pulizia e rimozione dei detriti accumulatisi sul campo sportivo ‘Paolo Ponzo’ di Bragno

Per garantire un’azione rapida ed efficace, i lavori sono stati affidati alla Compagnia Società Cooperativa A R.L., con sede operativa a Carcare, che ha effettuato un sopralluogo e presentato la proposta tecnica ed economica.

L’intervento, del valore complessivo di circa 6mila euro, sarà finanziato tramite il capitolo di bilancio dedicato agli interventi sugli impianti sportivi per l’anno 2025.

Graziano De Valle

