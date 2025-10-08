Campo sportivo di Bragno: affidati i lavori di rimozione dei detriti post-alluvione

A seguito delle forti piogge e degli eventi alluvionali recenti, il Comune di Cairo Montenotte ha avviato interventi di pulizia e rimozione dei detriti accumulatisi sul campo sportivo ‘Paolo Ponzo’ di Bragno

Per garantire un’azione rapida ed efficace, i lavori sono stati affidati alla Compagnia Società Cooperativa A R.L., con sede operativa a Carcare, che ha effettuato un sopralluogo e presentato la proposta tecnica ed economica.

L’intervento, del valore complessivo di circa 6mila euro, sarà finanziato tramite il capitolo di bilancio dedicato agli interventi sugli impianti sportivi per l’anno 2025.