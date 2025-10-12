Calcio, Prima Categoria B. Virtus Don Bosco e Speranza incrociano i tacchetti alle 15:00 in una domenica ad alto tasso genovese

Programma particolarmente risicato nel girone B del campionato di Prima Categoria, dopo il buon numero di anticipi disputati nel primo pomeriggio.

E' in fase di conclusione la gara mattutina tra Dinamo Apparizione e Voltri 87', mentre il pomeriggio sarà tutto dedicato a Virtus Don Bosco - Speranza e Pegliese - Bolzanetese.

La squadra di Marzano ha nel carniere i tre punti ottenuti nella prima giornata contro lo Sciarbo & Cogo, in attesa del recupero di mercoledì in casa dell'Old Boys Rensen. Inizio a rilento invece per i rossoverdi di Pisano, con un solo punto incamerato.

Campese - Audace Campomorone archivierà la terza giornata a partire dalle 18:00.