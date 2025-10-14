Volley, en plein piemontese alla 41a Sanremo Cup "Memorial Tessitore": si chiude col trionfo di Parrella Torino tra gli Under15

È la regione Piemonte a fare incetta di successi alla 41a Sanremo Cup - XXXIII Memorial Dado Tessitore, la storica kermesse di pallavolo organizzata da Nlp. L'ultimo atto della manifestazione, il torneo nazionale Under 15 maschile, svoltosi nello scorso weekend al polo sportivo di Valle Armea, ha visto la vittoria del Volley Parella Torino.

Il Parella, new entry nell'albo d'oro del torneo, ha dominato la competizione caratterizzata da un elevato tasso tecnico, vincendo cinque incontri con un solo set perso nell'intera due giorni. In finale, la squadra piemontese ha superato 2-0 il Colombo Genova. Sul podio è salita anche l'Allianz Diavoli Rosa Milano, vincitrice delle due precedenti edizioni. La classifica è proseguita con Univolley Carpi, Lab Travel Cuneo Mercatò, Volley Modena, La Bollente Acqui e Rulmeca Nuova Almevilla Villa d’Almè.

Grazie al risultato ottenuto, Parella e Colombo hanno conquistato i due pass in palio per il prestigioso Memorial Brugnara, torneo ad invito che si terrà a Trento a marzo.

I premi individuali sono andati a Mirco Benedetto (Parella, miglior giocatore), Giacomo Bordoni (Diavoli, palleggiatore), Lorenzo Fazio (Colombo, libero), Riccardo Calvario (Diavoli, schiacciatore), Matteo Martini (Parella, centrale), Lorenzo Miretti (Cuneo, opposto), Lorenzo Iaccheri (Colombo, 2012, più promettente).

I 28 match disputati presso l'impianto del Mercato dei Fiori sono stati seguiti da un folto pubblico, incluse decine di familiari al seguito delle squadre. All'organizzazione ha dato il suo contributo anche Simone Chiavari, figlio dello storico presidente e deus-ex-machina della manifestazione, Enrico Chiavari, scomparso dieci anni fa, giunto appositamente da Roma.

Ospiti d'eccezione nella giornata conclusiva sono stati Simone Parodi, gloria del volley locale che ha recentemente concluso una straordinaria carriera, Daniele Sottile, uno dei giocatori più longevi della pallavolo italiana con 29 stagioni in Serie A, e Mario Barbiero, a lungo tecnico della nazionale italiana Under 19.

Le premiazioni sono state effettuate da un nutrito gruppo di personalità, tra cui i rappresentanti della famiglia Tessitore, il consigliere comunale Fabrizio Ferlito, esponenti della Fipav e i presidenti di diverse associazioni sportive locali, oltre all'intero staff della Nuova Lega Pallavolo Sanremo guidato dal presidente Cesare Fagnani.

Il Memorial Tessitore 2025 si conclude con grande soddisfazione generale, registrando l'en plein del Piemonte. Prima del successo del Parella nell'Under 15 maschile, la regione aveva già festeggiato le vittorie della Ma S. Bernardo Cuneo nel test match internazionale di A1 maschile (il 17 settembre a Imperia) e de L’Alba Volley nell’Under 16 femminile (27-28 settembre). Un risultato che non sorprende, dato che il Piemonte vanta ben cinque formazioni ai nastri di partenza dei massimi campionati nazionali in questa stagione.

La 41a Sanremo Cup è stata organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo sotto l'egida della Fipav, con il sostegno di Comune di Sanremo e Regione Liguria, il patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo, Csen Imperia, ed è inserita nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.