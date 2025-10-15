Calcio, serie D. L’Imperia rinforza il centrocampo: arriva Lorenzo Simonetti, ex Albalonga

Nuovo rinforzo per l'Imperia a centrocampo: è il classe 1996 Lorenzo Simonetti. Giocatore in grado di ricoprire sia i compiti da centrocampista centrale che da mediano, nell'ultima stagione in Serie D all'Albalonga, attualmente era svincolato.

Continuano dunque i movimenti di mercato dei nerazzurri che cercano sempre più di migliorare la qualità della rosa e di cominciare a trovare punti anche quando, seppur con prestazioni positive, punti non ne sono arrivati.

È il caso della trasferta di Valenza, ma anche del match che ha visto l'Imperia pareggiare all'ultimo minuto contro il Ligorna al 'Ciccione'. E sempre tra le mura amiche, domenica contro il Gozzano, si andrà a caccia della prima vittoria per iniziare a smuovere in maniera importante una classifica che per il momento sul fondo resta corta. Ma non bisogna lasciar passare troppe settimane per restare agganciati al treno salvezza.