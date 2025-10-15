 / Calcio

Calcio | 15 ottobre 2025, 09:40

Calcio, serie D. L’Imperia rinforza il centrocampo: arriva Lorenzo Simonetti, ex Albalonga

Classe 1996, svincolato, può giocare sia da centrale che da mediano. I nerazzurri cercano qualità ed equilibrio per iniziare a raccogliere punti e risalire la classifica

Calcio, serie D. L’Imperia rinforza il centrocampo: arriva Lorenzo Simonetti, ex Albalonga

Nuovo rinforzo per l'Imperia a centrocampo: è il classe 1996 Lorenzo Simonetti. Giocatore in grado di ricoprire sia i compiti da centrocampista centrale che da mediano, nell'ultima stagione in Serie D all'Albalonga, attualmente era svincolato.

Continuano dunque i movimenti di mercato dei nerazzurri che cercano sempre più di migliorare la qualità della rosa e di cominciare a trovare punti anche quando, seppur con prestazioni positive, punti non ne sono arrivati.

È il caso della trasferta di Valenza, ma anche del match che ha visto l'Imperia pareggiare all'ultimo minuto contro il Ligorna al 'Ciccione'. E sempre tra le mura amiche, domenica contro il Gozzano, si andrà a caccia della prima vittoria per iniziare a smuovere in maniera importante una classifica che per il momento sul fondo resta corta. Ma non bisogna lasciar passare troppe settimane per restare agganciati al treno salvezza.

Federico Bruzzese

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium