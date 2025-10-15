Pallanuoto. Rari Nantes Savona pronta all'esordio in Euro Cup, Angelini: "Curiosi di metterci alla prova contro lo Spandau”

La Rari Nantes Savona si prepara all’esordio in Euro Cup. Giovedì, nella piscina di Berlino, i biancorossi affronteranno i tedeschi dello Spandau nella prima giornata del Group Stage, con fischio d’inizio alle ore 19.00.

"Siamo pronti ma anche curiosi di metterci alla prova contro una squadra importante, che nel 2024 ci ha eliminato proprio dalla Euro Cup - ha dichiarato il tecnico Alberto Angelini presentando la sfida - Siamo curiosi di vedere questo nuovo gruppo in che condizione è, di capire l'impatto che avrà in un match internazionale, di capire come reagirà la nostra difesa – che tra precampionato e prime gare di campionato ha retto bene, a tratti molto bene – di fronte ad una gara che si preannuncia fisica. C'è curiosità per questo tipo di partite, anche per quanto riguarda la direzione arbitrale considerando anche le nuove regole".

Proprio le modifiche regolamentari, introdotte da poco, rappresentano ancora un terreno di adattamento per tutti: "Devo essere onesto, si va avanti un po' a tentoni - ha spiegato Angelini - Dagli allenatori sono state fatte scelte diverse in fase di preparazione, ognuno la vede a modo suo. L'approccio è quello ad una novità, valuteremo di settimana in settimana. È complicato gestire i carichi, ci sono tante variabili e le partite sono più dispendiose".

In vista della partenza per la Germania, l’unico assente sarà Emanuele Marini: "Nel precampionato si è rotto l'osso uncinato della mano destra – ha fatto sapere l'allenatore della Rari – una frattura molto fastidiosa. Questa settimana molto probabilmente toglierà il gesso ma non sappiamo ancora quando lo avremo a disposizione".