Weekend di rugby: il Savona atteso alla sfida con lo Spezia, in campo tutte le categorie

Fine settimana intenso per il rugby ligure, con il Savona Rugby protagonista su più fronti nelle varie categorie, tra giovanili e seniores. Le partite si disputeranno tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, in un calendario ricco di appuntamenti che vedrà impegnati tutti i club regionali.



Serie C: trasferta impegnativa per il Savona a La Spezia

Il Savona Rugby scenderà in campo domenica 19 ottobre alle 15.30 sul campo “Pieroni” di La Spezia, dove affronterà il RFC Spezia in una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Nello stesso girone, il CUS Genova ospiterà le Vespe Cogoleto al “Carlini Bollesan”, mentre Imperia e Amatori Genova si affronteranno al “Pino Valle”. Chiude il programma di Serie C la partita tra Province dell’Ovest e Pro Recco, in programma a Recco.



Serie A Femminile: il CUS Genova riceve il Volvera

La Serie A Femminile torna protagonista domenica alle 13.00 al “Carlini Bollesan” di Genova, dove il CUS Genova ospiterà il Volvera.



Serie B: trasferta lombarda per il CUS Genova

In Serie B, trasferta impegnativa per il CUS Genova, atteso dal Cernusco al centro sportivo “Zacchetti” di Cernusco sul Naviglio. Fischio d’inizio domenica alle 15.30.



Under 18: sfide su tre campi

La categoria Under 18 sarà impegnata domenica alle 12.30 con tre incontri:

URPA-Amatori Genova, al campo “Zucconi” di Alessandria;

Vespe Cogoleto-Pro Recco, al “Calcagno” di Cogoleto;

Imperia-CUS Genova, al “Pino Valle” di Imperia.



Rugby femminile giovanile: appuntamento al “Carlini Bollesan”

Le categorie Under 18, Under 16 e Under 14 femminili si ritroveranno domenica mattina, dalle ore 10.00, al “Carlini Bollesan” di Genova per una giornata di attività a XV e a XIII.

Parteciperanno, oltre al CUS Genova, formazioni provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria: Sanremo, CUS Piemonte Orientale, CUS Torino, Collegno, Ivrea, Biella, Volvera, Settimo Torinese e Volpiano.



Under 14: doppio impegno sabato pomeriggio

Sabato 18 ottobre alle 15.30 doppio appuntamento per l’Under 14:

triangolare a Cogoleto tra Vespe Cogoleto, Sanremo e CUS Genova 1;

sfida tra Imperia e CUS Genova 2 al “Pino Valle”.



Under 12: Savona al raggruppamento di Imperia

Sabato mattina spazio ai più giovani. Il Savona Rugby Under 12 sarà impegnato nel raggruppamento di Imperia, insieme a Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Rugby Fun e Sanremo (ore 10.00, campo “Pino Valle”).

Un’altra tappa si terrà contemporaneamente a La Spezia, con RFC Spezia, CUS Genova, Pro Recco, Province dell’Ovest, Superba e Apuani Massa.