A Porto Vado una domenica di calcio e solidarietà col 2° Memorial “Mario Sanna”

Domenica 19 ottobre il campo della Baia dei Pirati di Porto Vado ha ospitato il 2° Memorial “Mario Sanna”, una giornata all’insegna della solidarietà e della passione sportiva. In campo si sono affrontati, in un triangolare ricco di emozioni, ex compagni, amici e vecchie glorie del calcio savonese, che hanno voluto rendere omaggio all’indimenticato “Penna Bianca”.

Davanti a una numerosa cornice di pubblico, il torneo ha visto prevalere gli ex giocatori del Quiliano, che hanno avuto la meglio su Vado e Zinola. Ma il vero successo è stato quello della raccolta fondi benefica, il cui ricavato sarà devoluto a scopi solidali.

La famiglia Sanna ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver contribuito, con affetto e partecipazione, a mantenere vivo il ricordo di Mario Sanna.