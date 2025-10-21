 / Calcio

Calcio | 21 ottobre 2025, 17:50

A Porto Vado una domenica di calcio e solidarietà col 2° Memorial “Mario Sanna”

In campo gli ex giocatori di Quiliano, Vado e Zinola per una raccolta benefica

A Porto Vado una domenica di calcio e solidarietà col 2° Memorial “Mario Sanna”

Domenica 19 ottobre il campo della Baia dei Pirati di Porto Vado ha ospitato il 2° Memorial “Mario Sanna”, una giornata all’insegna della solidarietà e della passione sportiva. In campo si sono affrontati, in un triangolare ricco di emozioni, ex compagni, amici e vecchie glorie del calcio savonese, che hanno voluto rendere omaggio all’indimenticato “Penna Bianca”.

Davanti a una numerosa cornice di pubblico, il torneo ha visto prevalere gli ex giocatori del Quiliano, che hanno avuto la meglio su Vado e Zinola. Ma il vero successo è stato quello della raccolta fondi benefica, il cui ricavato sarà devoluto a scopi solidali.

La famiglia Sanna ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver contribuito, con affetto e partecipazione, a mantenere vivo il ricordo di Mario Sanna.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium