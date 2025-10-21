Calcio, mister Ponte si gode la vetta con la sua giovane Fezzanese: "Orgoglioso di questi ragazzi per voglia, fame e spirito di sacrificio" (VIDEO)

Continua la corsa in testa alla classifica per la Fezzanese. Gli spezzini, tornati in Eccellenza dopo tre stagioni in quarta serie, col successo per 2-1 contro il Pietra salgono a quota 16 punti.

Una linea verde in tutti i sensi quella della società levantina, che anche sul campo del "Devincenzi" ha messo in vetrina, in un momento con qualche infortunio importante, tutti i suoi giovani, ben conosciuti dal tecnico promosso insieme a tanti di loro dalla scorsa Juniores Nazionale.

Ponte ha sottolineato come la vera differenza in campo l'abbia fatta la concentrazione, concetto su cui ha insistito in allenamento per tenere alta l'attenzione in tutti i novanta e oltre minuti, elemento chiave per superare un avversario considerato ostico e costruito per la vittoria.