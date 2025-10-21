Calcio, Vado al sicuro tra le mani di Bellocci: "Tre punti importanti in una settimana impegnativa. Ci faremo trovare pronti" (VIDEO)

 / Calcio

Il portiere mantiene la porta imbattuta nel finale col Sestri Levante e guarda ai prossimi impegni, tra Pistoiese e Varese

Ci sono anche le mani sempre più sicure e padrone della propria area di rigore di Andrea Bellocci a mettere al sicuro, anche a Sestri Levante, la porta di un Vado che continua a volare in cima alla classifica.

Il portiere classe mette a referto il sesto "clean sheet" stagionale in otto incontri salvando i suoi nel finale di gara sull'occasione più nitida dei corsari costruita da capitan Pane dop il vantaggio di Raffini per i savonesi.

Una vittoria non semplice che però arriva a corroborare una settimana impegnativa e che potrà dire molto sul futuro della squadra di Roselli, per la quale però Bellocci è certo: la squadra si farà trovare pronta.

