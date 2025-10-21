 / Pallanuoto

Pallanuoto | 21 ottobre 2025, 11:44

Pallanuoto. Rari Nantes Savona di nuovo in vasca: oggi alla “Zanelli” arriva la Roma Vis Nova

Alle 14.30 i biancorossi di Alberto Angelini ospitano la compagine capitolina

Pallanuoto. Rari Nantes Savona di nuovo in vasca: oggi alla “Zanelli” arriva la Roma Vis Nova

Dopo due trasferte di ferro, la Rari Nantes Savona torna finalmente davanti al proprio pubblico. Nel quarto turno del campionato di Serie A1, i biancorossi di Alberto Angelini ospitano oggi pomeriggio (ore 14.30) alla piscina “Zanelli” la Roma Vis Nova. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Daniele Bianco di Rapallo e Marco Piano di Genova.

Non sarà una partita semplice: la formazione romana, allenata da Alessandro Calcaterra, ha dimostrato solidità e qualità tecnica. Nell’ultimo turno ha superato la Florentia per 17-11 e in classifica insegue i savonesi con tre punti di ritardo. La Rari, infatti, è ancora a punteggio pieno insieme a Recco e Brescia, dopo un avvio di stagione impeccabile.

La sfida, inizialmente prevista per domani, è stata anticipata di un giorno su richiesta del club capitolino. Si preannuncia dunque un altro impegno intenso per i biancorossi, reduci da due vittorie di prestigio lontano da casa: il successo europeo a Berlino contro lo Spandau, nell’esordio di Euro Cup, e la convincente affermazione in campionato a Siracusa contro l’Ortigia.

Restano però alcune incognite nella formazione savonese. Il giudice sportivo deve ancora esprimersi sul caso di Pietro Figlioli, espulso per gioco violento nell’ultimo turno: la decisione determinerà se il bomber potrà essere della partita. Da valutare, inoltre, le condizioni di capitan Rizzo, assente a Siracusa per problemi fisici.

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium