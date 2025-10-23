Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali, tre giornate a Moglan e Cicirello

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 19/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASSINI ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
COCCO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BALDACCINI DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZOCCHI PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
Al 40' pt, con il pallone non a distanza di gioco colpiva con un calcio la caviglia di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
Al 42' st, senza più la possibilità di giocare il pallone colpiva con un calcio al polpaccio un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CASSATA LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)
LEGGIO SAMUELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)
MARTINELLI EDOARDO (FEZZANESE)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
IVALDI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
DE RIGO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
THELLUNG DE COURTE ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MARRALE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
CAMPANER LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DE LUCIA MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
TRUCCHI DAVIDE (SPORTING TAGGIA SANREMO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)