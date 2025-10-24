Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Sorteggiato il calendario delle semifinali

È stato effettuato oggi il sorteggio che ha stabilito il calendario delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Le quattro protagoniste rimaste in corsa per il trofeo regionale sono il Campomorone Sant’Olcese, il Pietra Ligure 1956, la Fezzanese e la Voltrese.



Le gare di andata si disputeranno mercoledì 5 novembre 2025, entrambe in notturna, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00.

Campomorone Sant’Olcese – Pietra Ligure si giocherà al campo Begato 9.

Fezzanese – Voltrese avrà luogo al “F. Cimma” di La Spezia.



Il ritorno è previsto per mercoledì 19 novembre 2025, sempre alle 20:00.

A campi invertiti, Pietra Ligure – Campomorone Sant’Olcese si affronteranno allo stadio “G. Devincenzi” di Pietra Ligure.

Voltrese Vultur SSDARL – Fezzanese completerà il programma al “San Carlo” di Voltri.