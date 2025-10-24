 / Calcio

Calcio | 24 ottobre 2025, 16:41

Calcio. Un punto per il Finale in casa della Superba, con i genovesi termina 2-2 (GLI HIGLIGHTS)

Calcio. Un punto per il Finale in casa della Superba, con i genovesi termina 2-2 (GLI HIGLIGHTS)

Le immagini dei gol:

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium