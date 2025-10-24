Giudice Sportivo. Un giocatore in campo squalificato per il Murialdo, la Carcarese Under 21 vince a tavolino (La nuova classifica)

GIRONE B
GARE DEL 12/10/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Visto il ricorso
presentato dalla società Carcarese, dopo il suo regolare preannuncio, con il quale si lamentava la partecipazione alla gara in epigrafe del giocatore Daniele Rosati, schierato in campo dalla società Murialdo,
verificato che, con Comunicato n. 82 del 7/5/25 di questo Comitato, il giocatore suindicato risultava squalificato per una giornata e che tale squalifica non è stata mai scontata prima dell'incontro in epigrafe,
si delibera:
a) di comminare alla società Murialdo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
b) di infliggere alla società Murialdo l'ammenda di Euro 50,00;
c) di squalificare il signor Enzo Barlocco, dirigente accompagnatore della società Murialdo, per 1 giornata, e di squalificare il signor Daniele Rosati per due giornate.
