 / Calcio

Calcio | 25 ottobre 2025, 17:00

Calcio, Prima Categoria B. I risultati degli anticipi della quinta giornata, colpo Speranza in casa del Valsecca

Prosegue la marcia dell'Olimpic

Calcio, Prima Categoria B. I risultati degli anticipi della quinta giornata, colpo Speranza in casa del Valsecca

I risultati del pomeriggio:

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium