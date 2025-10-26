Pallanuoto. Rari Nantes Savona forza venti a Roma, prosegue la marcia biancorossa

La Rari Nantes Savona ha conquistato un’altra convincente vittoria in campionato superando nettamente, ieri pomeriggio, la Training Academy Olympic Roma per 20-11 nella piscina di Valco San Paolo.

I biancorossi di Alberto Angelini hanno tenuto sempre in pugno l’incontro, controllando il gioco e mantenendo a debita distanza gli avversari sin dalle prime battute.

La partita, valevole per la 5ª giornata della Regular Season di Serie A1, ha mostrato un Savona concreto in fase offensiva, capace di andare a segno con grande continuità nei primi due tempi (2-5, 2-7) e di gestire poi il vantaggio nonostante la parziale reazione dei romani nel terzo quarto.

Nel tabellino spiccano le cinque reti di Figlioli (una su rigore) e le quattro di Leinweber (anche lui a segno su rigore).

Per la squadra di casa, Cianchetti è stato il più prolifico con tre reti.

Il prossimo impegno del Banco BPM R.N. Savona sarà in campo europeo: giovedì 30 ottobre, nella piscina “Zanelli”, i biancorossi affronteranno i serbi del VK Sabac Elixir nella 2ª giornata del Group Stage di Euro Cup (inizio alle ore 19.00).



TABELLINO

T. A. OLYMPIC ROMA – BANCO BPM R.N. SAVONA 11–20

Parziali: (2–5) (2–7) (5–2) (2–6)



T. A. OLYMPIC ROMA: De Michelis, Ballarini, Vitale 1, Ciotti 1, Stahor 2, Leporale 1, Cianchetti 3, Nenni, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro 1, Patti, Giovannini, Cotugno, Barigelli.

All. Mario Fiorillo.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 2, Damonte 2, Figlioli 5 (1 rig.), Occhione 2, Rizzo, Gullotta 3, Bruni 1, Condemi, Guidi 1, Leinweber 4 (1 rig.), Ferrari, Turazzini.

All. Alberto Angelini.



Arbitri: Daniele Bianco (Rapallo) e Alessandro Roberti Vittory (Riese Pio X).

Delegato FIN: Dante Saeli (Martellago).



Superiorità numeriche:

T.A. Olympic Roma 7/14 + 1 rigore realizzato

Banco BPM R.N. Savona 8/13 + 3 rigori (2 realizzati)



Note:

Spettatori: circa 100.

Usciti per 3 falli: 3° tempo – Vitale (Roma) a 5’59”, Cotugno (Roma) a 2’34”, Bruni (Savona) a 2’08”, Condemi (Savona) a 1’58”; 4° tempo – Occhione (Savona) a 5’31”, Patti (Roma) a 1’40”.

A circa 1’ dalla fine del 4° tempo Leinweber (Savona) ha fallito un rigore (traversa).