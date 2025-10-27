Albisola abbatte le barriere: il golf diventa davvero per tutti

Due giornate di sport, partecipazione e condivisione hanno trasformato il Golf Club Albisola in un luogo di incontro e di vera inclusione grazie a “Golf All Inclusive”, la terza tappa del progetto “Golf Oltre Ogni Barriera”, promosso dalla Federazione Italiana Golf - Delegazione Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico – Regione Liguria e da Regione Liguria.



Dopo le tappe di Rapallo e Garlenda, anche ad Albisola il golf ha dimostrato di poter essere uno sport davvero per tutti. L’evento ha visto la partecipazione di 50 ragazzi provenienti da diverse associazioni del territorio, accompagnati da 12 educatori, che nella mattinata di venerdì 24 ottobre hanno potuto scoprire il gioco del golf con prove sul campo, attività inclusive e momenti di condivisione.



Nel pomeriggio, la tavola rotonda “Insieme per abbattere le barriere”, moderata da Fabrizio Pagliettini, Direttore del Circolo Golf & Tennis Rapallo, ha offerto uno spazio di confronto tra atleti paralimpici, rappresentanti delle istituzioni, tecnici e associazioni. Tra i partecipanti, voci significative del mondo sportivo e sociale come Eunike, ADSO, Bandiera Lilla, Il Faggio, e rappresentanti di Federazione Italiana Golf, CIP Liguria, Comuni di Albisola e Savona e CONI.



La manifestazione si è conclusa sabato 25 ottobre con la prima Gara di Golf Paralimpica DIS-Am a 18 buche, che ha visto atleti con e senza disabilità sfidarsi fianco a fianco in un clima di amicizia, sportività e rispetto reciproco.



Francesco Serra, Presidente del Golf Club Albisola ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di aver ospitato ‘Golf All Inclusive’, un evento che ha unito sport, inclusione e comunità. Volevamo dimostrare che il golf è davvero per tutti, e ci siamo riusciti: non importa l’età, l’esperienza o le abilità, quello che conta è la voglia di mettersi in gioco. Il nostro sogno è che il Golf Club Albisola diventi un punto di riferimento per un golf inclusivo, dove ogni persona possa trovare uno spazio di accoglienza e condivisione. Ringrazio di cuore la Federazione Italiana Golf, il Comitato Paralimpico, le istituzioni e tutte le associazioni che hanno creduto in questo progetto, i volontari, i maestri federali che hanno contribuito in maniera significativa al successo della manifestazione e tutti gli atleti che hanno reso speciali queste giornate.



Roberto Damonte, Delegato Regionale Liguria – Federazione Italiana Golf ha continuato: "con ‘Golf Oltre Ogni Barriera’ vogliamo portare avanti un percorso concreto di inclusione attraverso lo sport.

Il golf è una disciplina che si presta in modo naturale ad accogliere tutti, superando limiti fisici e sociali e offrendo esperienze di crescita personale. In Liguria stiamo costruendo una rete di circoli aperti, accessibili e sensibili al tema dell’inclusione. Il nostro obiettivo è ampliare ancora di più il progetto nel 2026, con nuove tappe e nuove collaborazioni con le realtà del territorio.”



“Sono state due giornate straordinarie, ricche di entusiasmo, inclusione e partecipazione”, ha dichiarato Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica della Federazione Italiana Golf. “Il progetto ‘Golf Oltre Ogni Barriera’ ha dimostrato ancora una volta quanto il golf paralimpico possa essere un potente strumento di integrazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: insieme stiamo costruendo un futuro sempre più accessibile per il nostro sport.”



“Accogliere un evento come Golf All Inclusive è stato motivo di grande orgoglio per la nostra città,” dichiarano il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, l’assessore Calogero Sprio e la consigliera comunale Sabrina Siri. “Albisola ha dimostrato ancora una volta di credere nello sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Queste due giornate hanno offerto un’importante occasione di condivisione tra atleti normodotati e con disabilità, mettendo in luce il valore della resilienza, della motivazione e dell’integrazione. Le testimonianze degli atleti e la collaborazione tra istituzioni, federazioni e associazioni hanno confermato che lo sport è il mezzo più semplice e potente per unire le persone e valorizzare il territorio. Speriamo che iniziative come questa possano essere ripetute nel corso degli anni e Albisola si possa affermare come punto di riferimento per il golf paralimpico.



L’evento di Albisola ha confermato il valore sociale del progetto, che unisce sport, formazione e partecipazione, dimostrando come la collaborazione tra federazioni, enti locali e associazioni possa generare un impatto reale e positivo.



“Golf Oltre Ogni Barriera” prosegue così il suo cammino, con la grande ambizione di fare della Liguria un modello di riferimento per lo sport inclusivo e paralimpico, capace di valorizzare le persone e le loro storie attraverso la forza dello sport.