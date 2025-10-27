Calcio, Albingaunia trascinante contro la Virtus Sanremese. Poggi: "Sapevamo di poter dar loro fastidio" (VIDEO)

Le base poste da Daniele Poggi la corsa stagione con il Vadino si stanno rivelando le fondamenta migliori per il nuovo progetto Albingaunia.

La squadra ha infatti dimostrato grande organizzazione contro un avversario ben più quotato, "rischiando" a conti fatti di imporre alla Virtus Sanremese la prima sconfitta in campionato.

Per il tecnico nel post partita è stato il momento di dosare e parole in maniera sapiente, ma non sono mancati gli elogi nei confronti dell'intero organico.

Unica nota stonata l'infortunio a Lorenzo Bianco, per il quale si teme uno stop particolarmente lungo.