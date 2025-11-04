Vela d'altura, gli occhi degli appassionati liguri e non solo verso levante: sabato 8 novembre scatta il "Campionato Invernale del Tigullio"

Festeggia quest'anno, nel 2025, i suoi primi 50 anni di storia il Campionato Invernale del Tigullio, manifestazione di vela d’altura ormai immancabile appuntamento per gli appassionati di questa disciplina che quest'anno è in programma da sabato 8 novembre 2025 a domenica 15 febbraio 2026.
L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante. Un traguardo che porta la firma di Franco Noceti, al timone del Comitato organizzatore da molti anni. Al centro anche quest'anno la passione di armatori, velisti e membri di equipaggio che nell’Invernale del Tigullio trovano ogni anno le condizioni ideali per regatare e confrontarsi.
"La Liguria è terra di mare, di vela e di grandi eventi sportivi – commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – Il 50° Campionato Invernale del Tigullio rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio, capace di richiamare generazioni di appassionati. In Liguria lo sport non è solo competizione, ma scuola di vita: sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra. Dallo sport nascono buoni cittadini e questo è il valore più grande che anche come istituzioni dobbiamo trasmettere ai giovani. Buon vento a tutti i partecipanti".
"È un compleanno speciale per il Campionato Invernale del Tigullio di vela: l’edizione numero 50 si svolgerà nelle acque del Mar Ligure coinvolgendo, come sempre, velisti, armatori ed equipaggi di diverse dimensioni e caratteristiche – commenta l’assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro –. Questa competizione incarna alla perfezione i valori della passione sportiva, della tradizione, della cultura e della promozione del territorio: elementi che ci stanno a cuore e che hanno condotto alla nostra nomina come 'Regione Europea dello Sport' e, più recentemente, come 'Number One Region of Sport', riconoscimento conferito da Aces Europe. In questo anno così speciale, celebrare un traguardo di tale rilevanza è motivo di grande orgoglio e aggiungerà ulteriore interesse a questa storica rassegna di vela d’altura".
Gli equipaggi si sfideranno nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, in due manche da tre weekend ciascuna. La prima è in programma nelle giornate di domenica 9 novembre, sabato 22 e domenica 23 novembre, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 (con premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). La seconda si terrà sabato 17 e domenica 18 gennaio, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 (con premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno). Per l’intero arco dell’evento, le regate della domenica partiranno a partire dalle ore 9, mentre quelle del sabato dalle ore 11.
Sabato 8 novembre si aprirà invece con la “Tigullio Race 50° Event”, una regata unica e irripetibile per celebrare i 50 anni dell’Invernale. Il percorso, iconico e storico, abbraccerà l’intero golfo da Portofino a Sestri Levante. La regata sarà aperta a tutte le barche a vela, stazzate e non, di qualsiasi dimensione e tipologia: fianco a fianco barche famose ed equipaggi competitivi, ma anche imbarcazioni da crociera. Ogni barca riceverà un “rating” per competere ad armi pari. Le imbarcazioni saranno divise in due categorie: Sport Boat, per chi utilizza ogni tipo di vela (gennaker, spi, code 0), e Cruising Boat, per chi sceglie solo randa e fiocco. Il percorso prevede 15 miglia, con partenza dalle ore 11. Al termine della regata, appuntamento dalle 17.30 presso lo Yacht Club Chiavari, con la premiazione finale che svelerà le classifiche delle categorie Sport e Cruising Boat, oltre a una classifica speciale per le Classic Boat (imbarcazioni con almeno 25 anni di vita). Infine, verrà decretato il vincitore assoluto della “Tigullio Race 50° Event”.
Il Campionato Invernale del Tigullio è patrocinato dal Comune di Lavagna. La manifestazione rappresenta una grande occasione di indotto per il territorio, in un periodo di bassa stagione per il Tigullio, e contribuisce da sempre alla valorizzazione sportiva e turistica della Liguria.