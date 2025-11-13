Silkeborg e Albissola a braccetto anche nel calcio: il Sindaco consegna maglia, sciarpa e gagliardetto biancoazzurri

Silkeborg e Albissola Marina a braccetto anche nel calcio.

Dopo la visita istituzionale con al centro la ceramica e l'artista Asger Jorn il Sindaco Gianluca Nasuti ha fatto visita alla società di calcio locale che milita nella massima serie del campionato danese dando vita ad un gemellaggio e consegnando la maglia, gagliardetto e sciarpa delle Albissole.

"La sinergia tra i Comuni di Albissola Marina e Silkeborg sbarca anche sul rettangolo di gioco. Non soltanto il legame che unisce indissolubilmente le due città nel segno dell’artista Asger Jorn: grazie alla disponibilità del Silkeborg IF, squadra che milita nella Superlega danese (campionato equivalente alla Serie A italiana) e dell’Asd Albissole, il sindaco Gianluca Nasuti ha incontrato i dirigenti, l’allenatore e alcuni giocatori della formazione scandinava scambiando con essi in segno di amicizia il gagliardetto, una sciarpa e la divisa da gioco del sodalizio biancazzurro - dicono dal Comune albisolese - Successivamente il primo cittadino ha avuto la possibilità di visitare il nuovo impianto sportivo del Silkeborg, struttura costruita alcuni anni fa dal Comune ed esempio virtuoso di gestione pubblica in favore di tutta la comunità".

“Una buona pratica da cui prendere esempio” ha dichiarato Nasuti in riferimento allo stadio che ospita le gare casalinghe della società scandinava.

Dal canto suo l’Albissole ha confermato la propria attenzione verso il territorio andando inoltre a rafforzare il legame di due realtà distintive nel panorama della ceramica mondiale.

“Per noi avere avuto la possibilità di sbarcare in Danimarca con i nostri gadget è un motivo di orgoglio e un onore. Appena ricevuta la richiesta dal sindaco non abbiamo esitato dimostrando come il rapporto tra l’Albissole, le amministrazioni locali e la cittadinanza sia in costante crescita” commentano i vertici della società biancazzurra.