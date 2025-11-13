Convention EAP a Codroipo: presente anche la delegazione di Celle Ligure

Si è svolta in Friuli, a Codroipo, l’annuale Convention degli Organizzatori dei Meetings aderenti al Circuito EAP (Events for Athletics Promotion).
Presente anche la Delegazione di Celle Ligure, guidata dal Presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno, supportato nell’occasione dai membri del Comitato Organizzatore del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa Bruno Michieli e Giorgio Ferrando.
L’evento cellese, la cui organizzazione fa perno sul Comune di Celle Ligure e sul’’ADS Centro Atletica Celle Ligure, supportati in primis dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona, celebrerà nel 2026 la 37° edizione e si svolgerà il 16 Luglio.
Da Codroipo alcune novità a rappresentare la Slovenia: due Meeting che si svolgeranno a Zagabria (uno indoor e l’altro nella stagione indoor). Ci saranno poi un meeting indoor nell’istriana Pula (Croazia) ed un ulteriore appuntamento invernale in quel di Kaunas (Lituania).
Il calendario 2026 racchiude 16 eventi che si svolgeranno in 10 differenti Paesi europei.
Eccoli nel dettaglio, con la possibilità di ulteriori approfondimenti al sito web www.eap-circuit.eu:
23/12/2025 - Zagreb (Mladost) CRO (Indoor)
31/01 - Glasgow GBR (Indoor)
07/02 - Kaunas LIT (Indoor)
25/04 - Pula, CRO (Outdoor)
31/05 - Palermo ITA (Outdoor)
02/06 - Codroipo, ITA (Outdoor)
07/06 - Biella, ITA (Outdoor)
07/06 - Budapest, HUN (Outdoor)
13/06 – Malta, MLT (Outdoor)
20/06 - Annecy, FRA (Outdoor)
20/06 - Berlin, GER (Outdoor)
27/06 - Nivelles, BEL (Outdoor)
04/05 – 07 - Zagreb (Mladost), CRO (Outdoor)
16/07 - Celle Ligure, ITA (Outdoor) – 37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa
22/08 - Villa Manin, ITA (Outdoor)
30/08 - Genève (t.b.c.,) SUI (Outdoor)
Ora si attende conferma in merito all’inserimento dell’appuntamento cellese all’interno del prestigioso Continental Tour Challenger nell’ambito dei calendari World Athletics e European Athletics, oltre che nel circuito Euromeetings.
E, a proposito di Euromeetings, è alle porte un nuovo impegno “in trasferta” per i dirigenti cellesi, che prenderanno parte nei prossimi giorni a Madrid alla Convention di Euromeetings.