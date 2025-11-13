 / Pallanuoto

Pallanuoto | 13 novembre 2025, 10:58

Pallanuoto, Euro Cup. La Rari cerca a Budapest il passo decisivo in ottica qualificazione, alle 20 la sfida allo Steaua

Pallanuoto, Euro Cup. La Rari cerca a Budapest il passo decisivo in ottica qualificazione, alle 20 la sfida allo Steaua

Una nuova trasferta attende la Rari Nantes Savona, impegnata questa sera a Bucarest nella terza giornata del girone D di Euro Cup. Alle ore 20 i biancorossi affronteranno lo Steaua, fanalino di coda ma avversario tutt’altro che semplice. Per la squadra di Alberto Angelini, ancora a punteggio pieno dopo le prime due uscite, l’obiettivo è consolidare il primato e avvicinarsi alla qualificazione alla fase successiva.

Il quadro del girone è ancora aperto: alle spalle dei savonesi, Sabac e Spandau Berlino inseguono con tre punti ciascuno e si affronteranno nello scontro diretto che potrebbe chiarire ulteriormente la situazione. Per la Rari, dunque, la partita in Romania rappresenta un crocevia importante in vista dell’ultima tornata.

Tra i protagonisti dello Steaua spiccano il portiere Eduard-Mihai Dragusin, veterano della nazionale, e il centroboa "ligure" Vlad-Luca Georgescu,nato nel 1999 a Imperia quando papà Aurelian militava proprio nella Rari.

Bruni e compagni hanno raggiunto la Romania già nella giornata di ieri, un fattore che potrebbe aiutare non poco il team di coach Angelini nella gestione delle energie fisiche.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium