Pallanuoto, Euro Cup. La Rari cerca a Budapest il passo decisivo in ottica qualificazione, alle 20 la sfida allo Steaua

Una nuova trasferta attende la Rari Nantes Savona, impegnata questa sera a Bucarest nella terza giornata del girone D di Euro Cup. Alle ore 20 i biancorossi affronteranno lo Steaua, fanalino di coda ma avversario tutt’altro che semplice. Per la squadra di Alberto Angelini, ancora a punteggio pieno dopo le prime due uscite, l’obiettivo è consolidare il primato e avvicinarsi alla qualificazione alla fase successiva.

Il quadro del girone è ancora aperto: alle spalle dei savonesi, Sabac e Spandau Berlino inseguono con tre punti ciascuno e si affronteranno nello scontro diretto che potrebbe chiarire ulteriormente la situazione. Per la Rari, dunque, la partita in Romania rappresenta un crocevia importante in vista dell’ultima tornata.

Tra i protagonisti dello Steaua spiccano il portiere Eduard-Mihai Dragusin, veterano della nazionale, e il centroboa "ligure" Vlad-Luca Georgescu,nato nel 1999 a Imperia quando papà Aurelian militava proprio nella Rari.

Bruni e compagni hanno raggiunto la Romania già nella giornata di ieri, un fattore che potrebbe aiutare non poco il team di coach Angelini nella gestione delle energie fisiche.