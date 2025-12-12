Calcio, Borghetto. Conclusi i lavori allo stadio Oliva, completamente rinnovato il campo a 7

La riqualificazione del campo A7, situato accanto allo Stadio “C. Oliva”, è giunta al termine, segnando un nuovo passo avanti nel miglioramento delle strutture sportive del territorio. L’intervento ha rappresentato un lavoro articolato, iniziato con l’installazione delle torri faro a LED e proseguito con ulteriori opere mirate a rendere l’area più funzionale e adatta alle esigenze di atleti e pubblico.

Il rinnovo ha interessato innanzitutto il manto in erba sintetica, installato per garantire una superficie più moderna e performante, capace di garantire maggiore sicurezza e qualità di gioco. Contestualmente sono state cambiate le porte da calcio, elementi fondamentali per assicurare standard adeguati durante allenamenti e competizioni.

La zona a bordo campo è stata oggetto di un ulteriore restyling con l’installazione di nuove panchine destinate alle squadre, mentre gli interventi esterni hanno previsto la sostituzione delle sedute riservate al pubblico, contribuendo a rendere l’area più accogliente anche per gli spettatori.