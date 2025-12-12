Calcio, Bragno. Mistero svincoli, ormai scontata l'assenza dei valbormidesi contro il Savona

E' stata un'altra giornata particolarmente convulsa quella vissuta ieri dal Bragno.
Di fatto l'assenza del team biancoverde contro il Savona, domenica prossima al Rizzo, è data per scontata, con i rumor dello svincolo dell'intera rosa che si sono rincorsi fino a inizio serata.
Il Comitato Regionale Liguria sarebbe intervenuto per provare a non far precipitare gli eventi, complice la finestra delle festività natalizie ma, salvo miracoli sportivi, il destino della società cairese appare pressochè segnato.
Resta da capire se sarà intrapresa comunque la via di un salvataggio in extremis, rinunciando alle prossime gare, o se verrà inviata la lettera di rinuncia alla Federazione già nelle prossime ore. Nel primo caso il Savona dovrà comunque recarsi al Rizzo per i canonici 45 minuti di attesa, se dovesse prevalere la seconda ipotesi allora il match verrà automaticamente annullato.