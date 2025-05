Calcio, Nolese. La prossima settimana l'ufficialità di Saccone, in arrivo novità anche sul fronte societario

Ormai non ci sono dubbi di sorta: sarà Pietro Saccone il nuovo allenatore della Nolese.

Per avere l'ufficialità bisognerà però ancora attendere qualche giorno. Oltre al volto nuovo sulla panchina biancorossa, sono in arrivo ulteriori novità anche in ottica societaria.

"Nel corso della prossima settimana - ha dichiarato il club - la Polisportiva Nolese renderà ufficiale il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione sportiva. Contestualmente, verranno comunicate importanti novità riguardanti la composizione e l’organizzazione del consiglio direttivo societario, segnando così un momento di rinnovamento e rilancio per tutto l’ambiente biancorosso".