Imperia Calcio, 2-2 esterno contro il Celle Varazze. Riolfo sulla situazione societaria: "Aspettiamo Babbo Natale” (Video)

Mister Giancarlo Riolfo commenta il 2-2 esterno ottenuto dai nerazzurri contro il Celle Varazze, un risultato importante considerando che la rosa aveva 10 giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e calciatori in partenza.
L'intervistaRiolfo evidenzia il carattere della sua squadra: “È stata una partita complicata sotto molti punti di vista, ma i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e voglia di fare bene”, sottolineando l’orgoglio per la reazione della squadra in condizioni difficili, nonosotante lo 0-2 iniziale.
L’allenatore si sofferma anche sulla situazione societaria, auspicando novità positive prima della fine dell’anno: “Aspettiamo doni sotto l’alberoi ragazzi se lo meritano”.
Dopo pareggio contro il Celle Varazze il tecnico ha dato 5 giorni di vacanza. La truppa si ritroverà il 27 dicembre.
(Intervista di Paolo Garassino- Sv Sport)