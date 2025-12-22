 / Calcio

Calcio | 22 dicembre 2025, 11:02

Imperia Calcio, 2-2 esterno contro il Celle Varazze. Riolfo sulla situazione societaria: "Aspettiamo Babbo Natale” (Video)

Nonostante una rosa ridotta di 10 elementi tra infortuni, squalifiche e partenze, i nerazzurri hanno lottato fino all’ultimo; mister Riolfo analizza il match e guarda al futuro

Imperia Calcio, 2-2 esterno contro il Celle Varazze. Riolfo sulla situazione societaria: &quot;Aspettiamo Babbo Natale” (Video)

Mister Giancarlo Riolfo commenta il 2-2 esterno ottenuto dai nerazzurri contro il Celle Varazze, un risultato importante considerando che la rosa aveva  10 giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e calciatori in partenza.

L'intervista

Riolfo evidenzia il carattere della sua squadra: “È stata una partita complicata sotto molti punti di vista, ma i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e voglia di fare bene”, sottolineando l’orgoglio per la reazione della squadra in condizioni difficili, nonosotante lo 0-2 iniziale.

L’allenatore si sofferma anche sulla situazione societaria, auspicando novità positive prima della fine dell’anno: “Aspettiamo doni sotto l’alberoi ragazzi se lo meritano”.

Dopo pareggio contro il Celle Varazze il tecnico ha dato 5 giorni di vacanza. La truppa si ritroverà il 27 dicembre.

(Intervista di Paolo Garassino- Sv Sport) 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium