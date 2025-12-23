Pallanuoto. Alla Sciorba la Final Four di Coppa Italia: la Rari Nantes Savona sfiderà l’AN Brescia

Sarà la piscina Sciorba My Sport Village di Genova, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, la sede della della 34ª edizione della Coppa Italia di pallanuoto maschile. La Federazione Italiana Nuoto ha infatti affidato l’organizzazione dell’evento alla Pro Recco Waterpolo, squadra detentrice del trofeo.

Il trofeo verrà assegnato con la formula della Final Four, riservata alle prime quattro classificate al termine del girone di andata della regular season: tra loro anche il Banco BPM RN Savona, che se la vedrà in semifinale con l’AN Brescia. I campioni d’Italia della Pro Recco affronteranno invece la Ranieri Impiantistica CN Posillipo.

Tutti gli incontri saranno seguiti in diretta su Raiplay, RaiSport e Waterpolo Channel.

Il programma

Sabato 7 febbraio (dirette Raiplay)

Pro Recco – Ranieri Impiantistica CN Posillipo, ore 16.30

AN Brescia – Banco BPM RN Savona, ore 18.30

Domenica 8 febbraio

Finale per il terzo posto, ore 16.30 (Waterpolo Channel)

Finale, ore 21.00 (RaiSport)