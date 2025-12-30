IL PAGELLONE. Carcarese: una, nessuna e centomila

VOTO 5.5

Non è facile farsi un'idea chiara in merito alla prima parte di stagione della Carcarese.

I valbormidesi hanno infatti pareggiato contro Pietra e Campomorone, superando Fezzanese e Rivasamba, per poi incappare in scivoloni clamorosi e roboanti contro formazioni maggiormente alla portata dei biancorossi.

La vittoria di Taggia ha sistemato in parte la classifica, seppur il team guidato da Battistel sia ancora invischiato nelle sabbie mobili della zona playout.

Dalle parti del Corrent si respira un certo grado di insoddisfazione al giro di boa (forse addirittura eccessiva), lo stimolo migliore per puntare nella seconda parte di stagione alla salvezza. La fascia mediana della graduatoria dista appena tre punti e i numeri lo dimostrano: la differenza reti segna un -2 con cinque sconfitte a verbale (le stesse del Busalla, quinto), manca però qualche vittoria all'appello, un fattore condizionato dai sette pareggi incamerati da inizio torneo.