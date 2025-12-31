 / Calcio

Calcio | 31 dicembre 2025, 15:30

A VOCE APERTA. Imperia Calcio, il sindaco Scajola fa chiarezza (Video)

Il primo cittadino interviene sulla situazione societaria e sul futuro del club neroazzurro

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola interviene sulla delicata situazione societaria dell’Imperia Calcio, rispondendo alle preoccupazioni di tifosi e cittadini. Il primo cittadino ha ribadisce  l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le sorti della squadra, sottolineando come il calcio rappresenti un patrimonio sportivo e identitario per la città.

Il video

Scajola evidenzia la necessità di chiarezza, serietà e responsabilità nella gestione del club, auspicando una soluzione che garantisca stabilità e continuità. 

Pur rimarcando che il Comune non può sostituirsi ai privati nella gestione societaria, il sindaco confermato la disponibilità al dialogo con tutte le parti coinvolte, nell’interesse del club e della città.

(Video Marco Ausenda)

Redazione

