Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La Solbiatese è la prima avversaria del Pietra Ligure, dal Piemonte possibile incrocio con Cuneo o Alessandria

L'Epifania ha coinciso con l'ultimo atto di Coppa Italia di Eccellenza anche in Lombardia, dove la Solbiatese è riuscita per l'ennesima volta a conquistare il trofeo.
I nerazzurri hanno dovuto subire lo svantaggio iniziale a firma Albani, per poi ribaltare i piani con Suatoni e Silla nel corso del secondo tempo.
La Solbiatese sarà così la prima avversaria del Pietra Ligure nel gironcino del nord ovest, valido per la fase nazionale, in attesa di capire il nome della portacolori piemontese.
Nelle semifinale di andata reti bianche tra Alessandria e Borgosesia, mentre il Cuneo ha battuto 2-1 il Volpiano Pianese. Il 14 gennaio le gare di ritorno.