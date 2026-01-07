 / Calcio

Calciomercato. Il Celle Varazze vuole qualità a centrocampo, in arrivo Francesco Giorno

Il Celle Varazze vuole una scossa sulla propria linea mediana.

Ancora una volta, contro il Ligorna, i biancoblu si sono dimostrati particolarmente "piatti" nelle dinamiche di gioco e un elemento con caratteristiche differenti nel pacchetto dei centrocampisti è in arrivo all'Olmo Ferro.

Tutti gli indizi portano a Francesco giorno, regista classe 1993 cresciuto nel Settore giovanile del Milan, con tante esperienze nel mondo professionistico con le maglie di Parma, Modena, Vicenza, Monza, Alessandria, Piacenza, Albinoleffe e Sestri Levante.

La trattativa è in via di definizione e dovrebbe assumere i crismi dell'ufficialità entro il fine settimana.


 

Lorenzo Tortarolo

