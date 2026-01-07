Nuoto artistico. E' in pieno svolgimento a Savona il primo collegiale del 2026, il team di Patrizia Giallombardo subito al lavoro

L’attività azzurra del nuoto artistico riparte da Savona, che ospiterà dal 2 al 20 gennaio il primo raduno stagionale dedicato alle specialità solo, duo e mixed della nazionale italiana.

Sotto la guida del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, il collegiale rappresenta il primo momento di lavoro condiviso dell’anno, finalizzato alla preparazione tecnica e alla programmazione della nuova stagione agonistica. Sono otto gli atleti chiamati a prendere parte allo stage: Gabriele Minak e Ginevra Marchetti della RN Savona; Filippo Pelati ed Enrica Piccoli (Fiamme Oro/CN Uisp); Enrica Piccoli (Fiamme Oro/Montebelluna Nuoto); Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto); Sarah Rizea e Flaminia Vernice (entrambe Fiamme Oro/RN Savona).

Accanto agli atleti, sarà presente uno staff tecnico e sanitario completo. Il lavoro in vasca sarà seguito dai tecnici Linda Cerruti, Simona Riccotta e Federica Sala, mentre l’area medica e di supporto vedrà impegnati il medico Anna Cavallero, la dietologa Stefania Acquaro e la fisioterapista Nadia Rocca. La preparazione atletica sarà affidata a Masimo Di Napoli, Zinalda Panchenko, Valentina Rovetta e Sebastiano Siccardi.