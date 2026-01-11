 / Calcio

Calcio, Promozione. Via al girone di ritorno, sarà una domenica densa di gare appassionanti

E' sicuramente un bel menu post-feste quello che il girone A di Promozione riesce a presentare alla ripartenza del campionato.

Soprattutto sui campi savonesi non mancheranno incroci davvero interessanti, a partire dalla gara del Ferrando tra la Baia Alassio e il Savona. Le vespe si sono confermate come una delle sorprese più convincenti nella prima parte di stagione, mentre i biancoblu cercheranno il primo colpo esterno dell'era Sarpero per alimentare la propria corsa al primato.

La capolista Albissole ospiterà invece il Finale. L'intenzione dei ceramisti è di proseguire la propria cavalcata al vertice, ma il team di Alessi non potrà concedere sconti a causa di una classifica non più così solida.

Al Riva il Pontelungo ospiterà il Superba, mentre una doppia trasferta genovese attende Ceriale e Legino. I biancoblu saranno ospiti della Sestrese, mentre il Legino salirà l'entroterra fino al Macciò di Masone.

